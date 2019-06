Die Hitze kommt: Alle Entwicklungen rund um die hohen Temperaturen in dieser Woche lesen Sie in unserem Wetter-Liveblog. Foto: imago images/Christian Ohde

Osnabrück. Tropische Nächte und noch heiße Tage: Hoch "Ulla" bringt die Hitze nach Deutschland. Meteorologen erwarten Rekordtemperaturen. Am Mittwoch könnten vielerorts 40 Grad erreicht werden. Wie sich die Hitze in Deutschland auswirkt und wie Sie den Temperaturen vorbeugen können, lesen Sie in unserem Wetter-Liveblog.