Lingen im Emsland ist mit 41,6 Grad aktuell der heißeste Ort Deutschlands. Foto: dpa

Osnabrück. Tropische Nächte und noch heißere Tage: Die Hitze kommt – und zwar mit voller Wucht. Am Donnerstag wurde der bisherige Temperaturrekord geknackt. Wie sich die Hitze in Deutschland auswirkt und wie Sie den Temperaturen vorbeugen können, lesen Sie in unserem Wetter-Liveblog.