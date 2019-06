Berlin. Flixbus ist der größte Fernbusanbieter in Deutschland, doch nun bekommt er Konkurrenz aus Frankreich. Ab Montag geht BlaBlaBus an den Start – mit Kampfpreisen.

Flixbus bekommt ab Montag Konkurrenz durch das französische Unternehmen BlaBlaCar. Unter dem Namen BlaBlaBus sollen Fernbusse des Unternehmens von diesem Tag an zunächst 17 Städte in Deutschland verbinden. Einzelheiten zum Angebot wollen Unternehmenschef Nicolas Brusson und Deutschlandchef Christian Rahn am Montag in Berlin vorstellen (11.30 Uhr).

Reisen für 99 Cent?

Auf seiner Internetseite hatte BlaBlaBus zuletzt mit Aktionspreisen von 0,99 Euro pro Ticket für Fahrten etwa von Düsseldorf nach Hamburg geworben. Diese Angebote sind allerdings befristet. BlaBlaCar, zu dem BlaBlaBus gehört, ist der führende Anbieter von Mitfahrgelegenheiten in Europa; im Jahr 2015 kaufte das Unternehmen die Angebote mitfahrgelegenheit.de und mitfahrzentrale.de.

Nach eigenen Angaben bietet Flixbus Reisen zu 2000 Orten in 27 Ländern mit täglich rund 300.000 Verbindungen an. Zuletzt geriet das Unternehmen jedoch in die Kritik. Unter anderem fing ein Bus Feuer, alle 26 Insassen blieben jedoch unverletzt.

Kritik an Flixbus wächst

Zudem gerät Flixbus immer wieder aufgrund des Umgangs mit seinen Fahrern in Kritik. So könnten Pausen aufgrund der zu hohen Erwartungen der Unternehmensspitze nicht eingehalten werden, um den vorgegebenen Zeitplan einzuhalten