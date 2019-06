Edinburgh. Dass Papageien fähig sind, die menschliche Sprache zu imitieren, ist bekannt. Wie Forscher nun herausfanden, besitzen Robben ebenfalls beeindruckende Fähigkeiten: sie können Melodien nachsingen.

Robben sind mit ihren großen Kulleraugen für viele Menschen der Inbegriff von Niedlichkeit. Dabei sind die Tiere nicht nur süß, sie gelten als sehr intelligent und neugierig. Den neuesten Beweis erbrachten nun Forscher der schottischen University of St. Andrews: Robben können singen.

In den vergangenen zwölf Monaten verbrachten die Forscher viel Zeit mit drei Robben, um herauszufinden, wie sprachbegabt sie sind. Professor Vincent M. Janik ist davon überzeugt, dass Robben neue Sprachen und andersartige Laute erlernen oder singen können – so auch die Star-Wars-Hymne. Ihre Ergebnisse hielten die Forscher in Videos fest:

Die Töne, die die Robben von sich geben, seien in ihrer Genetik eigentlich nicht angelegt. Um die Melodien zu erlernen, wurden den Robben regelmäßig diese Töne und Klänge vorgespielt. "Wir haben dabei aber darauf geachtet, dass es immer Laute sind, die für Robben untypisch sind und ihnen eigentlich nicht bekannt sein sollten”, erklärte Janik im Gespräch mit der "Welt".

"Der Name See-Hund kommt nicht von ungefähr. Sie sind wirklich sehr neugierig und lernen schnell", sagt Janik. "Ich habe schon das Gefühl, dass sie durchaus Spaß daran hatten." Die Forscher wollen nun herausfinden, zu welchem Zweck diese Fähigkeiten in der Natur dienen.

Die drei Robben wurden mittlerweile wieder freigelassen. "Die schwimmen nun vermutlich irgendwo in der Nordsee oder im Nordatlantik rum", erklärte Janik.