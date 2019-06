Segelboote fahren während der Welcome Race Regatta auf der Kieler Innenförde. Foto: Frank Molter

Kiel. Partystimmung an der Ostsee: Die 125. Kieler Woche ist in vollem Gange. Bundesfamilienministerin Giffey und Ministerpräsident Günther läuteten das Sommerfest ein. In den kommenden Tagen wird ein Millionenpublikum erwartet.