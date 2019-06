Zum 17. Mal praktizierten New Yorker Yoga auf dem Times Square. Foto: AFP/TIMOTHY A. CLARY

New York. Trotz Regens haben am Internationalen Welt-Yoga-Tag Hunderte Yogis auf New Yorks Times Square ihre Übungen gemacht. Auch auf anderen Erdteilen trafen sich Yoga-Begeisterte für gemeinsame Übungen – teils vor beeindruckender Kulisse.