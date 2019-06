Die Hitzewelle rollt an – Bis zu 38 Grad in nächster Woche CC-Editor öffnen

Der Sommer ist, die Hitze kommt. Foto: imago images/MIS

Offenbach. Es wird heiß in der kommenden Woche, sehr heiß – und zwar bundesweit. Erstmals kratzen die Temperaturen in diesem Jahr an der 40-Grad-Marke.