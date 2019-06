Norilsk. Eine Eisbärin trottet durch die russische Stadt Norlisk in Russland. Ihr Gesundheitszustand ist schlecht. Das Erscheinen hat einen traurigen Grund.

Eine hungrige Eisbärin ist offenbar vom Nordpolarmeer über hunderte Kilometer bis in die russische Industrieregion Talmach getrottet. Bilder zeigen, wie das Tier in Norilsk unbeeindruckt von Autos Straßen überquert und keine Scheu vor Menschen hat.

Nachdem die Bärin mehrere Tage durch die Gegend um Norilsk irrte, wurde sie von Fachkräften eingefangen und untersucht. Die Bärin sei etwa ein Jahr alt und wiege rund 200 Kilogramm, sagte Alexander Korobkin von der örtlichen Umweltbehörde. Da es der Gesundheitszustand der Bärin nicht zulasse, sie wiederauszuwildern, planten die Behörden, sie am Freitag in den Zoo von Krasnojarsk in Sibirien zu transportieren.

Klimawandel erschwert Robbenjagd

Es sei das erste Mal seit 40 Jahren, dass ein Eisbär in der Kleinstadt rund 2800 Kilometer nordöstlich von Moskau gesichtet wurde, hieß es. "Ein einzigartiger und seltener Fall", sagte Anatoli Nikolaitschuk von der lokalen Jagdbehörde der Agentur Tass zufolge. "Ich würde nicht sagen, dass der Bär sehr erschöpft war." Die Behörden warnten davor, sich der Bärin zu nähern.

Erst Anfang des Jahres waren 50 Eisbären auf der russischen Inselgruppe Nowaja Semlja im Polarmeer in eine Siedlung eingedrungen. Als Grund nannten Wissenschaftler, dass die Robbenjagd für die Eisbären durch den Klimawandel schwerer geworden sei. Weil das arktische Eis schmilzt, wandern die Tiere zunehmend nach Süden, um an Land nach Nahrung zu suchen. Die Weltnaturschutzunion (IUCN) führt Eisbären als gefährdete Art.