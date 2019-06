Dortmund. Der Kirchentag als Sex-Messe? Das diesjährige Programm listet eine Reihe von Veranstaltungen auf, die sich mit der eigenen Körperlichkeit beschäftigen – Kritik bleibt nicht aus. Viel Spott erntet der Workshop "Vulven malen" am Freitagnachmittag.

Weibliche Genitalien zeichnen und sich daran erfreuen – diese Art Workshop kannten Besucher des Deutschen Evangelischen Kirchentags bisher nicht. Doch bei der Zusammenkunft in Dortmund bei der bis Sonntag mehr als 100.000 Besucher erwartet werden, ist "Vulven malen" ein fester Programmpunkt am Freitagnachmittag. Die Ankündigung sorgt im Vorfeld bereits für Häme.

Ein Nutzer hatte den Veranstaltungshinweis entdeckt und darüber gespottet wie der Kirchentag in diesem Jahr ablaufen könnte: "Lasst uns gemeinsam singen, beten und diskutieren. Und weibliche Geschlechtsteile malen. Erbauliche und die Seelen erquickende Unterhaltung für die ganze Familie", schrieb er.

Die Veranstalter ließen es sich nehmen und rührten sogleich die Werbetrommel. Sie antworteten dem Nutzer: "Den Workshop 'Vulven malen‘ findest du hier". Dazu twitterten sie noch ein bewegtes Gif-Bild, das verschiedene Darstellungen des weiblichen Geschlechtsteils zeigt, und einen Link.

Unverständnis über evangelische Kirche

Scharfe Kritik an dem Angebot kam etwa vom CDU-Bundestagsabgeordneten Roderich Kiesewetter: "Ist das das neue Kreuz, an dem Christus geopfert wurde? Mich macht das traurig über meine evangelische Kirche", twitterte Kiesewetter.

Auch andere Nutzer reagierten mit Unverständnis: "Lieber Herr Gott, deine Kirche verfällt dem westlichen Mainstream!", schrieb einer. Ein anderer fragte hämisch nach, ob es auch einen Workshop im "Phallus malen" gebe. Ein weiterer Nutzer kündigte an, nicht mehr mit der Kirche zu tun haben zu wollen: "Es tut mir leid, aber die EKD ist völlig am Ende und hat nichts mehr mit dem Christentum zu tun. Sie wird endgültig eine die Gesellschaft spaltende Sekte, die nur links-grüne Indoktrination übernimmt. Ich bin dann nun auch endgültig raus aus dem Laden."

Der Workshop fand hingegen nur wenig Fürsprache, eine der eher selteneren positiven Kommentare kam auf Twitter etwa aus atheistischer Richtung: "Ich bin selbst in keinem religiösen Club, finde diese Art von Offenheit aber sehr löblich."



Rechtfertigung des Kirchentages

Die massive Kritik wollte die Veranstalter offenbar nicht auf sich sitzen lassen und veröffentlichten eine Rechtfertigung: Der Workshop sei nur "eine von mehr als 2000 Veranstaltungen" auf dem Kirchentag, er sei "inhaltlich in das 'Zentrum Geschlechterwelten' eingebunden" und werde von einer jungen, angehenden Theologin geführt. Es gehe darum, "sich kreativ mit der eigenen Körperlichkeit auseinanderzusetzen“ und in "ungezwungener Atmosphäre in Austausch über das weibliche, äußere Genital, die Vulva, zu treten". So solle den negativen Folgen jahrhundertelanger Tabuisierung weiblicher Geschlechtlichkeit entgegengewirkt werden. Dies stehte "in direktem Zusammenhang mit der lebensbejahenden Botschaft des Schöpfungsberichtes im Buch Genesis …"



Kirchentag als Sex-Messe?

Der Workshop "Vulven malen" ist allerdings nicht der einzige etwas bizarr anmutende Workshop im offiziellen Programmheft. Außer mit zahlreichen Prominenten besetzten gesellschaftspolitischen Podiumsdiskussionen darf man sich etwa auf einen Workshop mit dem Titel "Wie gestalte ich einen Gottesdienst zu "Game of Thrones"?" freuen, "... eins aufs Maul?" thematisiert Gewalt unter Männern, ein weiterer trägt die Überschrift "Schöner kommen – Zur Sexualität von Frauen".

Dazu gibt es Hirtenmusik 2.3, biblisches Kaffee-Cupping, "Ist dein lesbisch/schwul mein queer?", eine Nachmittagsveranstaltung mit dem Titel "Frieden fängt beim Frühstück an", die Aufführung "Kirchenpolitik in der Papst-WG" und hin und wieder etwas ganz Profanes wie "Handyreparatur praktisch". Der Workshop "Das ultimative Anti-Gender-Gaga" muss dagegen kurzfristig entfallen, wie es in der Veranstaltungszeitung heißt.

Kritik von konservativer Seite, der Kirchentag wandle sich immer mehr zu einer Art Sex-Messe, weist Kirchentagspräsident Hans Leyendecker harsch zurück. "Ich verteidige das Recht des Kirchentags auf Exotik, aber das Exotische allein steht nicht für den Kirchentag", sagte er dem "Kölner Stadt-Anzeiger" und betonte, beim Workshop "Vulven malen" gehe es um die Wertschätzung der eigenen Körperlichkeit. "Was spricht dagegen, wenn 30, 50 Leute so eine Veranstaltung gut finden und da hingehen?"

