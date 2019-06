Angelina Jolie engagiert sich seit Jahren schon für Flüchtlinge. Foto: Luiz Rampelotto/Zuma

New York. Die Schauspielerin und UN-Sondergesandte für Flüchtlinge geht unter die Autorinnen. Sie will zukünftig regelmäßig in einem US-Magazin über Flucht und Vertreibung berichten.