Berlin/Hannover/Bremen. In Niedersachsen drohen weitere Gewitter: Für die Region Osnabrück und das Emsland hat der Deutsche Wetterdienst eine Warnung vor starken Gewittern ausgesprochen.

Die Menschen in Niedersachsen und Bremen müssen sich auch am Donnerstag auf weitere Gewitter mit starkem Regen einstellen. Wie der DWD mitteilte, zieht eine Kaltfront durch. Die Meteorologen erwarten vor allem für den Nachmittag und Abend stürmische Böen und Hagel. Für die Region Osnabrück und das Emsland gilt seit dem Nachmittag eine Warnung vor starken Gewittern. Dabei kann es laut DWD zu Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 70 Stundenkilometern sowie Starkregen und Hagel kommen.

Insgesamt wird es kühler als in den vergangenen Tagen, die Höchstwerte liegen dem DWD zufolge bei 22 bis 25, auf den Inseln bei 18 Grad. In der Nacht zum Freitag sollen die Schauer und Gewitter abklingen, die Fachleute rechnen mit Tiefstwerten von 11 bis 14 Grad und schwachem Wind aus westlichen Richtungen.

Regen und Sturm

Am Mittwoch hatte es bereits Unwetter gegeben. In manchen Gegenden, vor allem in Niedersachsen und Hessen, fielen bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter in der Stunde. Es wurden Sturmböen mit rund 100 Kilometern in der Stunde gemessen. „Es gab lokal Schauer und Gewitter bis in den Unwetterbereich hinein“, sagte DWD-Metereologe Robert Hausen.

In Uslar im Kreis Northeim meldete die Polizei in einigen Ortsteilen überschwemmte Straßen. Der Wasserdruck habe Gullydeckel aus den Fassungen gedrückt, sagte ein Polizeisprecher. Nach Angaben des Kreisfeuerwehrverbandes Northeim war neben Uslar auch Einbeck betroffen. Straßen seien teils mit Schlamm und Wasser geflutet und unpassierbar. Zudem drohe Wasser in Gebäude zu laufen, weshalb auf dem Bauhof der Stadt Einbeck Sandsäcke gefüllt wurden. Über größere Schäden war bis in den frühen Morgen hinein jedoch nichts bekannt.

Wird die 40-Grad-Marke geknackt?

Richtung Wochenende ist es dem Experten zufolge im Süden schwülwarm, diese Luft kann zu Gewittern führen. Anfang kommender Woche stehen dann heiße Tage bevor. Vereinzelt könne sogar die 40-Grad-Marke geknackt werden, sagte Hausen. Für eine verlässliche Vorhersage sei es aber noch zu früh.





Anzeige Anzeige