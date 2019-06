„Achtung!! Verdacht auf ausgesetzte Klein-Krokodile“ - mit diesem Warnhinweis hat die Stadt Kirchheim unter Teck den Bereich um die Bürgerseen abgesperrt. Foto: SDMG/Krytzner

Kirchheim unter Teck. Eine Spaziergängerin will in einem See in Baden-Württemberg drei kleine Krokodile gesehen haben. Damit hat sie eine Suchaktion und die Sperrung der drei Bürgerseen in Kirchheim unter Teck ausgelöst.