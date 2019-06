Erfurt. Kurioser Notruf: Die Polizei in Erfurt muss einem Liebespärchen in einer misslichen Lage zur Hilfe eilen.

Am frühen Montagmorgen meldete sich über die Notrufnummer 110 in der Einsatzzentrale der Thüringer Polizei ein erregter Anrufer mit einem dringenden Anliegen: seine Bettpartnerin müsse aus einer misslichen Lage befreit werden.



Er sei gerade beim "Sex mit einer drallen Blondine" teilte der Anrufer der Polizei mit. Sie sei mit Handschellen gefesselt, doch der Schlüssel fehle. Den Vorfall schilderte die Polizei in einem Facebook-Post:

Demnach konnten die Beamten den Anrufer am Telefon beruhigen und kamen dem Liebespärchen zur Hilfe. Vor Ort gelang es, die Gefesselte zu befreien. Offenbar waren beide sehr betrunken. Die Polizisten präferierten, nicht weiter in den Akt mit einbezogen zu werden, die Befreiungsaktion habe schließlich "befriedigend" geendet. Es sei ein Einsatz gewesen, an den sich die Beamten immer gerne erinnerten. Das Pärchen wohl eher nicht.

