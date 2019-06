Strom in Argentinien und Uruguay fließt wieder MEC öffnen

Ein Kunde sitzt in einer Bar in Buenos Aires während eines Stromausfalls. In Teilen Südamerikas ist es am Sonntag zu einem massiven Stromausfall gekommen. Foto: Mario De Fina

Buenos Aires/Montevideo. Böses Erwachen am Río de la Plata: Auch Stunden nach dem flächendeckenden Stromausfall in Argentinien und Uruguay haben die Behörden keine Erklärung für den Blackout. Manche Betroffene fühlen sich schon an das Krisenland Venezuela erinnert.