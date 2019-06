In der 2,9-Millionen-Einwohner-Stadt Buenos Aires ist am Sonntagmorgen der Strom ausgefallen. Symbolfoto: dpa/Julian Stratenschulte

Buenos Aires. Böses Erwachen am Rio de la Plata. Am Sonntagmorgen fällt in weiten Teilen Argentiniens und Uruguays der Strom aus. Und das im Winter.