Blackout in Südamerika: Argentinien und Uruguay ohne Strom MEC öffnen

Ganz Argentinien und Uruguay waren nach einer schweren Störung im Verbindungssystem ohne Elektrizität. Foto: Nicolas Armer/Symbolbild

Buenos Aires. Böses Erwachen am Rio de la Plata. Am Sonntagmorgen fällt in weiten Teilen Argentiniens und Uruguays der Strom aus. Und das im Winter.