Zulassung von E-Tretrollern ab Samstag in Kraft MEC öffnen

Revolution im Stadtverkehr? Laut einer Umfrage können sich 56 Prozent der Teilnehmer nicht vorstellen, mit einem E-Tretroller zu fahren. Foto: Christophe Gateau

Berlin. Die generelle Zulassung von Elektro-Tretrollern in Deutschland tritt an diesem Samstag in Kraft. Das legt die Verordnung mit den künftigen Regeln fest, die heute im Bundesgesetzblatt veröffentlicht wurde.