Amy Schumer zeigt die ungeschminkte Wirklichkeit. Foto: Christopher Smith/Invision/AP

New York. Sie stellt sich in Krankenhausunterwäsche auf einen Feldweg, zeigt sich beim Milch-Abpumpen und mit zerzausten Haaren: US-Komikerin Amy Schumer ist keine, die ihren Körper nach der Geburt versteckt. Was ist ihre Botschaft?