Ursachenforschung nach Helikopterabsturz in Manhattan MEC öffnen

Polizei und Rettungskräfte sind in der Nähe des Unglücksorts im Zentrum Manhattans im Einsatz. Foto: Mark Lennihan/AP

New York. In Manhattan stürzt ein Hubschrauber ab. Erinnerungen an 9/11 werden wach. Bürgermeister de Blasio beruhigt jedoch: Hinweise auf einen Terroranschlag gebe es nicht. Er äußert einen anderen Verdacht.