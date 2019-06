Peter Dinklage in seiner Rolle als Tyrion Lannister. Foto: imago images / Cinema Publishers Collection

New York. In der Erfolgsserie "Game of Thrones" verkörpert Peter Dinklage den kleinwüchsigen Fanliebling Tyrion Lannister. Wie gut kennen sie den 1,35 Meter großen Schauspieler? Testen Sie ihr Wissen im Quiz.