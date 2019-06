Panik bei Karussell-Unfall in Spanien: Kinder durch die Luft geschleudert CC-Editor öffnen

Der Unfall geschah um zwei Uhr nachts, als sich die Hälfte des Karussells plötzlich löste. Foto: dpa/María José López

Madrid. Bei einem Kirmes-Unfall sind in Spanien 28 Menschen verletzt worden. Ein Karussell war am frühen Samstagmorgen beim Volksfest in San José de La Rinconada bei Sevilla bei hoher Geschwindigkeit zusammengebrochen.