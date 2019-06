Der historische Lotsenschoner „No. 5 Elbe“ liegt in einer Werft im Trockendock. Das erst jüngst aufwendig sanierte historische Segelschiff ist auf der Elbe mit einem Containerschiff kollidiert und gesunken. Foto: Maurizio Gambarini

Hamburg/Stade. Das erst jüngst aufwendig sanierte historische Segelschiff „No 5 Elbe“ ist in dem Fluss mit einem Containerschiff kollidiert und gesunken. Bei dem Unfall am Samstag in Stade wurden fünf Menschen verletzt, davon eine Frau schwer, teilte der Lagedienst der Hamburger Polizei mit.