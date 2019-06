Köln. Der wachsende Rechtspopulismus erfüllt Christoph Maria Herbst mit großer Sorge. „Grausam“ und „beschämend“ findet der Schauspieler das.

Christoph Maria Herbst ist erschrocken über den Erfolg rechtspopulistischer Parteien bei Wahlen in der jüngeren Vergangenheit.

„Ich finde das ganz grausam“, sagte Herbst am Mittwoch beim Sommer-Branchentreff der Film- und Medienstiftung Nordrhein-Westfalen in Köln. „Ich halte von solchen Politikern das, was jeder aufrechte Demokrat von ihnen halten sollte: nichts“, sagte der 53-Jährige.

Die Gesellschaft müsse alles in ihrer Macht stehende tun, um fremdenfeindliche und reaktionäre Umtriebe zurückzudrängen. „Der aktuelle Erfolg dieses Denkens ist beschämend, gerade bei unserer Vergangenheit“, sagte Herbst.