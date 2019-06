Hannover. Von den ehemaligen Mitgliedern der Roten Armee Fraktion (RAF) Ernst-Volker Staub, Burkhard Garweg und Daniela Klette fehlt seit 30 Jahren jede Spur. Sie werden wegen einer Serie von Raubüberfällen in Osnabrück gesucht. Jetzt hat das Landeskriminalamt Bilder von Daniela Klette veröffentlicht.

Mehr als drei Jahre nach dem Start der öffentlichen Fahndung nach den drei ehemaligen RAF-Terroristen Staub, Garweg und Klette stehen die Ermittler mit leeren Händen da. Neue Erkenntnisse erhoffen sich die Beamten nun durch die Veröffentlichung der Fotos von Daniela Klette. Die Bilder sind bereits mehr als 30 Jahre alt. Die Beamten weisen darauf hin, dass die inzwischen 60-jährige Klette heute anders aussehe. Nach Staub und Garweg wird bereits seit 2016 öffentlich gefahndet. Sie wurden vermutlich 2017 in einem Osnabrücker Stadtwerke-Bus gefilmt.

Garweg, Klette und Staub gehören zur sogenannten dritten Generation der RAF. Auf ihr Konto sollen mehrere Morde gehen, so an Deutsche-Bank-Chef Alfred Herrhausen (1989) und Treuhand-Chef Detlev Karsten Rohwedder (1991). Seit 1999 sollen sie mehrere Überfälle in Norddeutschland verübt haben, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. In Osnabrück sollen sie bei dem Überfall auf dem Kaufland-Supermarkt am Kurt-Schumacher-Damm 60.000 Euro geraubt haben. Die Beute soll sich insgesamt auf etliche hunderttausend Euro belaufen.





Nach Jahrzehnten im Untergrund waren die drei gesuchten Linksterroristen nach einem Raubüberfall auf einen Geldtransporter im Juni 2016 in Stuhr bei Bremen wieder ins Visier der Polizei geraten. Von den dreien wurden nach der Tat Fingerabdrücke gefunden. Gefahndet wurde im Anschluss in Norddeutschland, in den Niederlanden, wohin eine Spur wies, sowie in Spanien, Frankreich und Italien. Die Polizei geht davon aus, dass das Trio unter falschen Identitäten lebt. Unklar ist allerdings, ob sie gemeinsam an einem Ort oder getrennt voneinander leben.



Weiterlesen: Ex-RAF-Terroristen bleiben verschwunden



80.000 Euro Belohnung

Für entscheidende Hinweise, die zur Aufklärung der Taten und zu einer rechtskräftigen Verurteilung der Täter führen, wurde eine Belohnung von bis zu 80.000 Euro ausgesetzt. Das Landeskriminalamt weist darauf hin, nicht an die Personen heranzutreten. Sie sind wahrscheinlich bewaffnet.

Sachdienliche Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle oder das LKA Niedersachsen unter der Telefonnummer (0511) 262627400 entgegen.