Berlin. Seit August 2018 sind sie verheiratet, nun werden die Schauspieler Tom Beck und Chryssanthi Kavazi Eltern. Ein Foto bestätigt die freudige Nachricht.

Die Schauspieler Chryssanthi Kavazi (30, „GZSZ“) und Tom Beck (41, „Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei“) werden Eltern.

Mit einem Instagram-Post verkündete Kavazi am Montagabend die freudige Nachricht: „Hi, wir sind's“ schrieb sie und stellte dazu den Hashtag „babylove“ sowie ein Foto von sich, auf dem sie lachend ihren nackten und sichtlich gewölbten Bauch hält.

Seit August 2018 ist das Kollegen-Paar verheiratet. Beck ist seit 2015 in der Sat.1-Serie „Einstein“ zu sehen. Darin spielt er Physik-Professor Felix Winterberg, der die Bochumer Polizei als Berater bei komplizierten Mordfällen unterstützt.

Kavazi spielt in der RTL-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ) Laura, die Tochter von Yvonne Bode (Gisa Zach). Laut dem Sender wird sie bis Herbst 2019 noch in der Serie zu sehen sein, ehe sie sich in die Baby-Pause verabschiedet. Anfang 2020 soll sie dann wieder zu „GZSZ“ zurückkehren.