Manchmal sind „stille Momente“ #lauteralshass... Ihr Lieben, heute ist der Safer Internet Day 2019! Danke an die @hukcoburg für den Aufruf zu dieser Aktion! Jeden Tag werden User von Internet und sozialen Medien mit beleidigenden Kommentaren, Hass und Hetze konfrontiert-das darf nicht sein! Lasst uns gemeinsam was dagegen tun! Deshalb unterstütze ich die Initiative #lauteralshass Macht mit!💕🌈 Denn auch wenn es uns meist nicht selbst betrifft - werdet laut wenn ihr „mitlest“ und seid stark für die, die nicht stark sein können! #saferinternetday2019 #HUKlauteralshass #spreadthelove #gemeinsamsindwirstark #love #werbung

