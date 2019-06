In Kamp-Lintfort ist am Freitagabend ein junges Mädchen von einem Mann mit Tiermaske belästigt worden (Symbolbild). Foto: Adrien Perritaz/KEYSTONE/dpa

Kamp-Lintfort. Gruseliger Vorfall auf einem Jahrmarkt in Kamp-Lintfort: Ein junges Mädchen wurde am Freitagabend in der Geisterbahn von einem Mann mit Tiermaske bedrängt und konnte sich nur unter Gewalt befreien. Die Polizei sucht nach dem unbekannten Täter.