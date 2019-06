Nach der Schiffskatastrophe liegen Blumen am Ufer der Donau. Foto: Laszlo Balogh/AP

Budapest. Der Kapitän eines der zwei am tödlichen Budapester Unglück beteiligten Schiffen ist in Haft. Die Ermittler werfen ihm Gefährdung der Flussschifffahrt vor. Noch immer werden 21 Opfer vermisst. Die Strömung in der Donau behindert die Bergung des Wracks.