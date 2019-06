Frankfurt/Main. Vor genau zehn Jahren hatte Andreas Gabalier sein erstes Album veröffentlicht. Heute startet der österreichische Schlagersänger seine Deutschlandtournee. Auf dem Plan stehen sieben große Städte.

Mit einer Stadiontour durch sieben große Städte in Deutschland feiert der österreichische Musiker Andreas Gabalier zehnjähriges Jubiläum. Das erste der Konzerte geht heute in Frankfurt am Main über die Bühne (Beginn Vorgruppe 18.00 Uhr).

Der selbst ernannte „Volks-Rock'n'-Roller“ hatte im Jahr 2009 sein erstes Album „Da komm' ich her“ veröffentlicht. Zu seinen großen Hits gehören Titel wie „Hulapalu“, „I sing a Liad für di“ oder „Amoi seg' ma uns wieder“.

In Deutschland hatte im Februar die Verleihung des Karl-Valentin-Ordens an den 34-Jährigen für Wirbel gesorgt. Kritiker werfen Gabalier rechtspopulistische, homophobe und frauenfeindliche Tendenzen vor und argumentierten, dies passe nicht zum Erbe Valentins. Der Sänger hatte die Kritik zurückgewiesen und gemutmaßt, es sei Neid auf seinen Erfolg im Spiel. Zuletzt veröffentlichte er den gemeinsam mit Arnold Schwarzenegger aufgenommenen Titel „Pump it up“.

Das Konzert in der Frankfurter Commerzbank-Arena ist nach Angaben einer Sprecherin Gabaliers fast ausverkauft, etwa 47.000 Besucher würden erwartet. An der Abendkasse gebe es nur noch ein kleines Restkontingent an Eintrittskarten.