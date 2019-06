George Lucas (r) begrüßt Harrison Ford bei der Eröffnungsfeier des „Star Wars: Galaxy's Edge“-Themenparks. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP

Los Angeles. Der Freizeitpark in Kalifornien hat eine neue Attraktion bekommen. Die Hommage an die „Star Wars“-Saga lockte zur Eröffnung viele Stars an.