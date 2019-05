Philadelphia/New York. Gesetze für eine umweltfreundlichere Taxiflotte in New York haben tatsächlich zu einer besseren Luft geführt - insbesondere in Manhattan.

Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, die die Auswirkungen von mehr Hybrid- und Erdgasfahrzeugen unter den „Yellow Cabs“ von 2004 bis 2015 untersucht hat. In dieser Zeit sank der Ausstoß der Taxis an Stickstoffmonoxid (NO) um 82 Prozent. Ihre Feinstaubemissionen gingen um 49 Prozent zurück. Eine Gruppe um Dustin Fry von der Drexel University in Philadelphia (Pennsylvania, USA) und Frederica Perera von der Columbia University in New York (USA) veröffentlichte ihre Ergebnisse im Fachmagazin „Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology“. Auch Mietwagen stoßen weniger Schadstoffe aus.