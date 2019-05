Sögel. Bereits 1929 haben die Thuiner Schwestern, die die Hedwigschule in Sögel geleitet haben, in der Gemeinde einen Bedarf nach einem Kindergarten gesehen. 90 Jahre später besteht der Sögeler Kindergarten immer noch – und feierte nun mit rund 400 Besuchern Geburtstag.

Neben einer Auswahl an Spielen für die jüngeren Gäste, wie Dosenwerfen und Buttons basteln, unterhielten andersherum auch die Jungen und Mädchen der heute sieben Kindergartengruppen die Besucher mit unter anderem Tanz- und Gesangsauftritten. Höhepunkt des Programms war die umgedichtete Hymne des Lieds „Bella Moin“, die die 143 Kindergartenkinder mit plattdeutschen, rumänischen, russischen sowie arabischen und ungarischen Passagen ausgeschmückt hatten. „Wir haben einen hohen Zuzug an rumänischen Familien“, erklärte die Leiterin Irmgard Welling. „Die Migrationsrate in Sögel liegt bei etwa 30 Prozent.“ Durch Aktionen wie diese möchte Welling den Familien noch einmal deutlich machen, dass sie in der Gemeinde willkommen sind.

Mit zwei Gruppen gestartet

Von 1929 bis 1939 wurden an dem Ort, an dem sich heute die Oberschule „Schule am Schloss“ befindet, zunächst zwei Kindergartengruppen betreut. Zur Zeit der Nationalsozialisten wurde der Einrichtung dann die katholische Trägerschaft entzogen. Die Erzieher waren somit keine Ordensfrauen mehr. 1945 kehrten die Ordensschwestern zurück und bauten den Kindergarten wieder auf.

Heute ist aus der Einrichtung ein Familienzentrum entstanden. Hier finden neben der üblichen Betreuung zudem eine Mehrgenerationenbegegnung, eine Ferienbetreuung und eine Elternberatung statt. Aktuell arbeiten 25 Angestellte gemeinsam mit sechs Auszubildenden und 15 ehrenamtlichen Helfern in dem Familienzentrum. Seit 2001 ist Welling die Leiterin des Kindergartens.

Dritte Einrichtung im Bau

Zurzeit wird in Sögel bereits die dritte Einrichtung zur Kinderbetreuung gebaut. Darüber hinaus ist auch die Gemeinde in den 90 Jahren deutlich gewachsen. „1929 wohnten etwa 1000 Menschen in Sögel, heute haben wir gut 7800 Einwohner“, erklärte Welling. „Wie viele Kinder in dieser Zeit betreut wurden, das können wir gar nicht mehr zählen.“