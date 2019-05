Osnabrück. Die Teilnahme an dem Gewinnspiel erfolgt unter ausschließlicher Geltung der folgenden Teilnahmebedingungen. Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel „Economy Service“ werden die nachfolgenden Teilnahmebedingungen akzeptiert.

1. Veranstalter

Veranstalter des Gewinnspiels ist Volkswagen Zentrum Osnabrück GmbH & Co. KG, Blumenhaller Weg 153, 49078 Osnabrück, Kontaktdaten Sabine Könker: sabine.koenker@audizentrum-osnabrueck.de, Tel. 0541 40441143

2. Teilnahme

2.1. Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen, die zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme das 18. Lebensjahr vollendet haben.

Mitarbeiter von Volkswagen Zentrum Osnabrück GmbH & Co. KG sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

2.2. Die Teilnahme an dem Gewinnspiel erfolgt mit Abgabe eines Kommentars auf einer der folgenden Facebook-Seiten der Neuen Osnabrücker Zeitung zwischen dem 02.06.2019 12 Uhr und dem 03.06.2019 23.59 Uhr: noz.de, Wittlager Kreisblatt, Meller Kreisblatt, Bramscher Nachrichten, Bersenbrücker Kreisblatt.

2.3. Es werden 1x 2 VIP Karten für ein Heimspiel des VfL Osnabrück in der 2. Liga verlost. Volkswagen Zentrum Osnabrück GmbH & Co. KG entscheidet, welches Spiel es sein wird.

2.4. Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist kostenlos. Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist weder vom Kauf einer Ware oder Dienstleistung noch von der Bestellung eines Newsletters abhängig.

2.5. Teilnahmeschluss ist der 03.06.2019 um 23.59 Uhr. Der Gewinner wird am 04.06.2019 im Losverfahren ermittelt. Der Gewinner wird per Privatnachricht (Facebook) informiert. Der Gewinner hat den Erhalt der Gewinnbenachrichtigung unverzüglich, spätestens jedoch bis zum 06.06.2019 dem Veranstalter gegenüber zu bestätigen.

2.6. Sofern die Ausschüttung des Gewinns an den Gewinner nicht möglich ist, weil eine Gewinnbenachrichtigung scheitert oder die Frist unter Ziffer 2.5 zur Bestätigung der Gewinnbenachrichtigung nicht eingehalten wird, verfällt der Gewinnanspruch. Der Anspruch auf den Gewinn verfällt ebenfalls, wenn der ermittelte Gewinner die Annahme des Gewinns verweigert. Das Gleiche gilt, wenn sich erst nach der Auslosung des Gewinns herausstellt, dass ein Gewinner von der Teilnahme ausgeschlossen war oder die Voraussetzungen für einen Ausschluss vorlagen. In diesem Fall ist der Veranstalter berechtigt, einen neuen Gewinner durch eine neue Auslosung zu ermitteln. Eine vollständige oder nur anteilige Barauszahlung oder ein Umtausch des Gewinns ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Gewinnansprüche können nicht abgetreten werden.

2.7. Die Audi Zentrum Osnabrück GmbH & Co. KG ist berechtigt, Teilnehmer von dem Gewinnspiel auszuschließen, die den Teilnahmevorgang manipulieren bzw. dieses versuchen oder sonst in unfairer bzw. unlauterer Weise versuchen, das Gewinnspiel zu beeinflussen.

3. Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels

Volkswagen Zentrum Osnabrück GmbH & Co. KG behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit, ohne vorherige Ankündigung, abzubrechen oder zu unterbrechen. Dies gilt insbesondere, wenn aus Gründen der Manipulation des Teilnahmevorganges oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels nicht gewährleistet werden kann.

4. Datenschutz

4.1. Für die Teilnahme am Gewinnspiel werden die vom Teilnehmer angegebenen personenbezogenen Daten zum Zwecke der Durchführung des Gewinnspiels „Economy Service“ von der Volkswagen Zentrum Osnabrück GmbH & Co. KG bzw. erhoben, verarbeitet und genutzt. Mit der Teilnahme an dem vorgenannten Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer ausdrücklich damit einverstanden, dass die erforderlichen personenbezogenen Daten zum Zwecke der Durchführung des Gewinnspiels sowie zur Kontaktaufnahme im Falle des Gewinns durch Volkswagen Zentrum Osnabrück GmbH & Co. KG erhoben, verarbeitet und genutzt werden.

4.2. Die personenbezogenen Daten der Teilnehmer werden nur für die Durchführung des Gewinnspiels genutzt und nach Beendigung gelöscht, sofern dem keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen insbesondere in Hinblick auf die Einhaltung von steuerlichen Regularien, entgegenstehen.

4.3. Sie haben ein jederzeitiges Auskunfts-, Berichtigungs- und Löschungsrecht, sowie ein Beschwerderecht bei der zuständigen Landesdatenschutzaufsichtsbehörde bezüglich der Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten. Selbstverständlich können Sie Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die vorstehenden Rechte können Sie gegenüber der Volkswagen Zentrum Osnabrück GmbH & Co. KG über folgende E-Mail Adresse geltend machen: sabine.koenker@audizentrum-osnabrueck.de. Wird der Verwendung der personenbezogenen Daten während der Laufzeit des Gewinnspiels „Economy Service“ oder für die Verwendung zur Durchführung des Gewinnspiels widersprochen, ist eine Teilnahme an dem Gewinnspiel „Economy Service“ ausgeschlossen.

4.4 Weitere Informationen zum Thema Datenschutz finden Sie auf unserer Webseite www.starke-autos.de.

5. Sonstige Regelungen

5.1. Volkswagen Zentrum Osnabrück GmbH & Co. KG behält sich vor, die Teilnahmebedingungen jederzeit zu ändern. Eine Änderung der Teilnahmebedingungen, die zu rechtlichen oder wirtschaftlichen Nachteilen für die Teilnehmer führt, wird den Teilnehmern auf der Webseite www.starke-autos.de mitgeteilt.

5.2. Die Teilnahmebedingungen und die gesamte Rechtsbeziehung zwischen den Teilnehmern und Volkswagen Zentrum Osnabrück GmbH & Co. KG unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

5.3. Für andere als durch Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit entstehende Schäden haftet der Veranstalter nur, soweit diese auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Handeln des Veranstalters oder aber seiner Erfüllungsgehilfen beruhen. Im Falle der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht haftet der Veranstalter auch für fahrlässige Pflichtverletzungen. Vertragliche Verpflichtungen sind jene, die die Durchführung des Vertrages erst ermöglichen und auf deren Einhaltung der Teilnehmer regelmäßig vertrauen darf. In diesem Fall ist die Haftung jedoch auf vertragstypische, vorhersehbare Schäden begrenzt. Eine darüber hinausgehende Haftung ist ausgeschlossen.

5.4. Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein oder werden, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. An die Stelle einer unwirksamen Bestimmung soll eine Regelung treten, die im Rahmen des rechtlich Möglichen dem Willen der Parteien am nächsten kommt. Gleiches gilt für Vertragslücken.

5.5. Änderungen der Teilnahmebedingungen erfolgen in Textform. Dies gilt auch für die Aufhebung dieses Formerfordernisses selbst.

5.6. Gerichtsstand ist - soweit zulässig - der Sitz von Volkswagen Zentrum Osnabrück GmbH & Co. KG.

5.7. Der Rechtsweg ist - soweit zulässig - ausgeschlossen.

*Der Begriff Teilnehmer wird hier geschlechtsneutral verwandt. Damit werden in gleicher Weise Teilnehmer männlichen und weiblichen Geschlechts erfasst. Das gleichermaßen für den Begriff des Gewinners.