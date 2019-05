Mindestens 15 Tote bei Unruhen in brasilianischem Gefängnis MEC öffnen

Anisio Jobim Gefängnis: Bei Unruhen in diesem Gefängnis in Manaus im Nordwesten Brasiliens sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Foto: Edmar Barros/AP

Brasilia. Bei Unruhen in einem Gefängnis in Manaus im Nordwesten Brasiliens sind am Sonntag mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen.