Elton John verdankt der Musik, dass er seine Drogen- und Alkoholprobleme überwinden konnte. Foto: Ian West/PA Wire

München. Bald startet in Deuschland der Film über Elton John. „Rocketman“ zeigt die wichtigsten Karrieremomente des britischen Sängers. Vorab erklärt der Popstar, warum Musik ein so wichtiger Anker in seinem Leben war.