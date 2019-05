Der Vater hatte eine Erdhöhle gegraben und lebte dort mit seinen beiden Kindern. Foto: dpa/Polizeipräsidium Oberfranken

Lichtenfels. Im November 2018 war der 50-Jährige gemeinsam mit seinen Kindern untergetaucht. Die Polizei in Oberfranken vermutete die Familie im Ausland, entdeckte sie jedoch in einer selbstgegrabenen Erdhöhle in einem Steinbruch.