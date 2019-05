Berlin. Der 25. Mai ist der 145.Tag des Jahres. Es sind noch 220 Tage bis zum Jahresende. Aktuelles Sternzeichen: Zwillinge Namenstag haben Beda, Gregor, und Maria Magdalena An einem 25. Mai gab es folgende historische Ereignisse:

HISTORISCHE DATEN

2018 - Der einstige Hollywood-Mogul Harvey Weinstein wird wegen sexueller Übergriffe vor einem Gericht in New York angeklagt.

2017 - Ex-US-Präsident Barack Obama erhält in Baden-Baden den Deutschen Medienpreis.

2014 - Bei der Europawahl in Deutschland muss die Union Stimmenverluste hinnehmen, bleibt aber stärkste Kraft.

2013 - Bayern München gewinnt das erste rein deutsche Finale der Champions League. In London besiegt die Mannschaft von Trainer Jupp Heynckes Borussia Dortmund mit 2:1.

2009 - 46 Chefredakteure und leitende Journalisten aus 19 Ländern verabschieden eine «Europäische Charta für Pressefreiheit».

1989 - Der sowjetische Parteichef Michail Gorbatschow wird auf der konstituierenden Sitzung des neuen Kongresses der Volksdeputierten zum Staatspräsidenten gewählt.

1979 - Kurz nach dem Start in Chicago (Illinois/USA) stürzt eine DC-10 der American Airlines auf eine Wohnwagensiedlung und explodiert. 273 Menschen kommen ums Leben, darunter zwei Menschen am Boden.

1920 - Mit 126 Millimetern Regen in acht Minuten wird bei Füssen im Allgäu die höchste je in Deutschland verzeichnete Niederschlagsintensität gemessen.

1869 - In Anwesenheit von Kaiser Franz Joseph I. und Kaiserin Elisabeth ("Sisi") wird in Wien das neue Opernhaus an der Ringstraße mit der Aufführung von Mozarts "Don Juan" eröffnet.

GEBURTSTAGE

1969 - Anne Heche (50), amerikanische Schauspielerin ("Sechs Tage, sieben Nächte")

1964 - Martin Schneider (55), deutscher Kabarettist, Künstlername "Maddin"(CD "Aschebeschär")

1939 - Ian McKellen (80), britischer Schauspieler (Trilogie "Der Herr der Ringe")

1939 - Klaus Dieter Naumann (80), deutscher Offizier, Vorsitzender des Nato-Militärausschusses (1996-1999), Generalinspekteur der Bundeswehr (1991-1996)

1929 - Werner Zeyer, deutscher Politiker (CDU), Ministerpräsident des Saarlands 1979-1985, gest. 2000

TODESTAGE

2014 - Wojciech Jaruzelski, polnischer General, Staatspräsident 1985-90, geb. 1923

1999 - Horst Frank, deutscher Schauspieler («Hunde, wollt ihr ewig leben», TV-Serie "Timm Thaler"), geb. 1929