Berlin. Der 22. Mai ist der 142. Tag des Jahres 2019. Es sind noch 223 Tage bis zum Jahresende. Aktuelles Sternzeichen: Zwillinge. Namenstag haben Emil, Julia und Rita. An einem 22. Mai gab es folgende historische Ereignisse:

HISTORISCHE DATEN

2017 - Bei einem Popkonzert in Manchester (Großbritannien) zündet ein islamistischer Selbstmörder eine Sprengladung und tötet 22 Besucher.

2014 - In Thailand stürzt Armeechef Prayuth Chan-ocha die Regierung. Das Militär setzt die Verfassung außer Kraft und verhängt im ganzen Land eine nächtliche Ausgangssperre.

2009 - Für das Speichern des "genetischen Fingerabdrucks" eines Straftäters beschließt das Bundesverfassungsgericht ab sofort strengere Regeln. Die Daten dürfen nur gespeichert werden, wenn von dem Verurteilten weitere schwere Straftaten drohen.

2004 - In Madrid heiraten der spanische Kronprinz Felipe und die frühere TV-Moderatorin Letizia Ortiz.

1994 - Überraschend gewinnt Deutschland in Düsseldorf zum zweiten Mal nach 1989 den World Team Cup, die inoffizielle Mannschaftsweltmeisterschaft im Tennis.

1983 - Der evangelische Pfarrer und Friedensaktivist Martin Jürges und fünf Familienangehörige sterben, als ein kanadischer Starfighter während einer Flugschau in Frankfurt auf ihr Auto stürzt.

Anzeige Anzeige

1939 - Das faschistische Italien und das nationalsozialistische Deutschland schließen ein Freundschafts- und Bündnisabkommen («Stahlpakt»).

1874 - In Mailand wird Giuseppe Verdis "Requiem" zu Ehren des 1873 verstorbenen Schriftstellers Alessandro Manzoni uraufgeführt.

1819 - Von ihrem Heimathafen Savannah (US-Bundesstaat Georgia) aus überquert die "Savannah" als erstes Dampfschiff der Welt den Atlantik und erreicht am 20. Juni 1819 den englischen Hafen Liverpool.

GEBURTSTAGE

1979 - Maggie Q (40), amerikanische Schauspielerin ("Need for Speed: Undercover")

1969 - Jörg Roßkopf (50), deutscher Tischtennisspieler, Bundestrainer seit 2010

1959 - Morrissey (60), britischer Popsänger ("You Are the Quarry"), ehemaliger Sänger und Texter der Band The Smiths 1982-87

1924 - Charles Aznavour, französischer Chansonnier ("Du lässt Dich geh'n") und Schauspieler ("Schießen Sie auf den Pianisten"), gest. 2018

1859 - Arthur Conan Doyle, britischer Schriftsteller, Erfinder des Roman-Detektivs "Sherlock Holmes" ("Der Hund der Baskervilles"), gest. 1930

TODESTAGE

2018 - Philip Roth, amerikanischer Schriftsteller ("Der menschliche Makel"), geb. 1933

1999 - Alfred Kubel, deutscher Politiker, Ministerpräsident von Niedersachsen 1970-1976, geb. 1909