Christchurch. Bei zwei Anschlägen auf Moscheen im neuseeländischen Christchurch sterben 50 Menschen. Um ihre Solidarität mit den muslimischen Opfern auszudrücken, setzen sich Neuseeländer eine Kopfbedeckung auf.

Die Anteilnahme an der Trauer um die 50 Todesopfer des Anschlags auf zwei Moscheen im neuseeländischen Christchurch ist groß. Als sichtbares Zeichen für das Gedenken an die getöteten Muslime streifen sich Neuseeländer eine Kopfbedeckung über. An der Aktion „Headscarf for Harmony“ (dt.: Kopftuch für Harmonie) beteiligen sich sowohl Männer als auch Frauen.

Am Freitag gab es zum Gedenken landesweit zwei Schweigeminuten.

In Christchurch nahmen Tausende an einer Zeremonie in der Nähe der Al-Nur-Moschee teil. Allein dort starben 42 Menschen. Als mutmaßlicher Täter sitzt ein 28 Jahre alter Rechtsextremist aus Australien in Untersuchungshaft. Ihm droht lebenslange Haft.

Zu den Trauergästen in Christchurch gehörte Premierministerin Jacinda Ardern, die sich ebenfalls wieder ein schwarzes Tuch um den Kopf geschlungen hatte. Sie sagte an die Adresse der Muslime: "Neuseeland trauert mit Euch. Wir sind eins."

Ardern tauchte bereits nach dem Unglück mit Kopftuch bekleidet am Anschlagsort auf und stellte sich so vor die Kameras. Sie wurde dafür weltweit bewundert.



Der islamische Geistliche Gamal Fouda bedankte sich in Christchurch bei der Regierungschefin mit den Worten: "Danke für Ihre Worte und für Ihre Tränen. Danke dafür, wie sie uns mit einem einfachen Tuch die Ehre erweisen."



