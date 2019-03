Basel. In Basel soll eine 75-jährige Frau einen Siebenjährigen auf dem Heimweg von der Schule erstochen haben. Das Tatmotiv ist noch unklar.

In der Schweiz hat offenbar eine 75-jährige Frau einen siebenjährigen Jungen erstochen, der allein auf dem Weg von der Schule nach Hause war. Der Angriff habe sich am Donnerstagmittag in Basel ereignet, teilte die örtliche Polizei mit. Die Klassenlehrerin habe den Jungen in einem lebensbedrohlichen Zustand gefunden und einen Notarzt gerufen. Trotz Wiederbelebungsversuchen erlag das Kind seinen Verletzungen.

Tatmotiv noch unklar

Kurz nach der Tat stellte sich eine 75-Jährige der Polizei und gestand den Angriff auf den Jungen. Sie wurde festgenommen. Die Ermittler erklärten, das Motiv für die Tat werde noch untersucht.

Laut "Baseler Zeitung" sei der Junge um 12.30 Uhr auf dem Weg von der Schule nach Hause gewesen sein. Nachbarn sollen geschildert haben, dass sie einen Streit gehört hätten.