Berlin. In diesem Jahr sind bereits acht Fahrradfahrer durch rechtsabbiegende Lkw getötet worden. Ein neues Assistenzsystem soll solche Unfälle vermeiden.

In den Mittagsstunden des 19. März ist ein 48-jähriger Fahrradfahrer auf seinem Mountainbike in Hamburg unterwegs. Als er auf dem Radweg eine Straße überqueren möchte, übersieht ihn der Fahrer eines nach rechtsabbiegenden Müllwagens. Der Fahrradfahrer stirbt bei dem Aufprall, der Lkw-Fahrer erleidet einen Schock.

Laut Zahlen des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) ist der 48-jährige Hamburger bereits das achte Unfallopfer in diesem Jahr, das einen Zusammenstoß mit einem rechtsabbiegenden Lkw nicht überlebte.

In den vergangenen Jahren sahen die Zahlen nach einer Auswertung des ADFC, die auf Polizeiberichten basiert, ähnlich aus.

Daraus lässt sich errechen, dass im Durchschnitt rund 33 Fahrradfahrer pro Jahr durch Zusammenstöße mit abbiegenden Lkw getötet wurden. ADFC-Sprecherin Stephanie Krone sagt: "Es kann nicht sein, dass in Hightech-Deutschland jede Woche Menschen sterben, weil sie von Autofahrern und Lkw-Fahrern nicht gesehen werden".

Forderungen nach Abbiege-Assistenten

Elektronische Fahrzeugtechnik müsse dabei helfen, "die Gefahr dort zu bannen, wo sie entsteht, in der Regel am Kraftfahrzeug". Dazu gehörten laut dem ADFC außer Systemen, die die Einhaltung der korrekten Geschwindigkeit überwachen (ISA, Intelligent Speed Adaption), auch verpflichtende Kollisionswarnsysteme und Abbiege-Assistenten mit Notbremsfunktion in Kraftfahrzeugen. Der ADFC appelliert an die Kommunen, nicht bis zu einer möglichen gesetzlichen Regelung zu warten. Stattdessen sollten alle Müll- und Straßenreinigungsfahrzeuge zugunsten der Radfahr-Sicherheit schnellstmöglich freiwillig mit Abbiege-Assistenten ausgerüstet werden. Bund und Länder forderte der ADFC auf, ihre Lkw-Flotten ebenfalls nachzurüsten.

Bei den Automobilclubs stößt die Forderung auf breite Zustimmung. "Ein Großteil der durch schwere Lkw verursachten Abbiegeunfälle ist vermeidbar", sagt Herbert Engelmohr vom AvD. Auch der ADAC plädiert für einen verpflichtenden Einbau von Abbiege-Assistenten. Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) setzt sich ebenfalls für den verpflichtenden Einbau der Systeme ein.



Ein anderes System ist in Garbsen bei Hannover seit November in der Pilotphase, eine Anlage namens "Bike Flash". Das System an einem Straßenmast soll Lkw-Fahrer mit Lichtzeichen auf Radfahrer, Fußgänger und Jogger hinweisen.

Auch Osnabrück wollte das System testen, ließ von dem Vorhaben aber ab, weil es nicht mit der Straßenverkehrsordnung vereinbar sei, hatte ein Stadtsprecher unserer Redaktion gesagt. Ein flächendeckender Einsatz sei überdies zu teuer.

Auch die derzeit verfügbaren Abbiege-Assistenzsysteme haben nach Einschätzung des Deutschen Verkehrssicherheitsrats (DVR) noch "eine relativ hohe Fehlerquote". Die Industrie müsse deshalb mit Priorität an der Weiterentwicklung arbeiten, fordert Sprecherin Julia Fohmann.

Verkehrsministerium reagiert

Die erste Betriebserlaubnis für einen Lkw-Abbiegeassistenten erteilte Verkehrsminister Andreas Scheuer laut einer Mitteilung des Ministeriums am Donnerstag. "Viele Lkw-Besitzer waren sich bisher nicht sicher, ob die angebotenen Systeme auch wirklich sicher sind. Die erste Allgemeine Betriebserlaubnis schafft jetzt Gewissheit. Sie bestätigt, dass ein System die technischen Anforderungen erfüllt und in Fahrzeuge eingebaut werden kann", sagte Scheuer.

Im Juli 2018 hatte das Verkehrsministerium die "Aktion Abbiegeassistent" ins Leben gerufen. Dadurch sollte die freiwillige Einführung von Abbiege-Assistenzsystemen beschleunigt werden. Laut Ministeriumsangaben schlossen sich der Aktion bisher 44 Sicherheitspartner an, darunter die größten deutschen Supermarktketten. Für die Aus- und Nachrüstung der Lkw mit Abbiege-Assistenten wurden fünf Millionen Euro vom Ministerium bereitgestellt, diese Mittel seien nach wenigen Tagen komplett abgerufen worden.

Als förderfähig gelten Systeme, die durch einen Sachverständigen abgenommen wurden oder für die eine allgemeine Betriebserlaubnis, ausgestellt durch das Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg, vorliegt. Solche eine erhielt am Donnerstag zuerst die Hamburger Firma Luis Technology. Weitere Hersteller haben laut Ministerium bereits einen Antrag auf die Erteilung einer allgemeinen Betriebserlaubnis gestellt.

Schwerwiegende Gerichtsprozesse

Dieser notwendige Schritt könnte künftig das Leben von Radfahrern retten und auch noch dazu beitragen, schwerwiegende Gerichtsprozesse zu vermeiden. Erst in dieser Woche war ein Lastwagenfahrer am Amtsgericht Flensburg zu einer Bewährungsstrafe wegen fahrlässiger Tötung verurteilt worden. Der 54-Jährige hatte einen vorfahrtsberechtigten Radfahrer beim Abbiegen übersehen und überfahren.

Laut Urteilsverkündung hätte der tödliche Unfall durch den Fahrer im Zwölftonner verhindert werden können. Der Lkw hielt demnach als erstes Fahrzeug an einer roten Ampel und wollte nach rechts abbiegen. Der Radfahrer näherte sich auf dem neben der Fahrbahn verlaufendem Radweg von hinten langsam der Ampel. Während der Wartezeit hatte der Lastwagenfahrer nach Überzeugung der Richterin nicht ausreichend auf den Radweg geachtet. Und auch als die Ampel auf Grün sprang und er abbiegen wollte, sei er nicht tastend und bremsbereit in den Kreuzungsbereich eingefahren. Bei dem Unfallopfer handelte es sich um einen 14-jährigen Jungen, der am ersten Schultag nach den Sommerferien auf dem Weg zur Schule war.

