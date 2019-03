Hamburg. "Scheiß Neger", "Passdeutsche" oder "unbeschulbar": Dass Diskriminierung von Migranten in Deutschland weit verbreitet ist, zeigen diese Beispiele von fünf Prominenten. Sie haben uns zum Internationalen Tag gegen den Rassismus berichtet, wie sie wegen ihrer Hautfarbe, Herkunft oder Kultur angefeindet wurden.

Am 21. März 1960 eskalierte in Südafrika eine Demonstration gegen das Apartheidsregime: 69 Menschen wurden erschossen, mindestens 180 weitere schwer verletzt. Der Tag ging als "Massaker von Sharpeville" in die Geschichte ein. Sechs Jahre später riefen die Vereinten Nationen das Datum als Gedenktag aus: Am 21. März soll den Opfern von damals gedacht und gegen Rassismus mobilisiert werden.



Migranten erleben Diskriminierung

Auch in Deutschland ist Rassismus weiterhin ein Problem: Laut einer Studie des Sachverständigenrates deutscher Stiftungen für Integration und Migration aus dem Jahr 2018 fühlen sich solche Menschen, deren äußere körperliche Merkmale auf einen ausländische Herkunft schließen lassen, besonders häufig diskriminiert. Als Beispiele für solche Merkmale benennt die Studie etwa eine dunkle Hautfarbe, das Tragen eines Kopftuches, oder einen Akzent.

"Menschen mit sichtbarem Migrationshintergrund berichten zu rund 48 Prozent von erlebter Diskriminierung. Dieser Wert steigt sogar auf 59 Prozent bei jenen, die zusätzlich mit Akzent Deutsch sprechen", so das Ergebnis der Studie. Wie genau die Befragten die Diskriminierung erlebten, lassen die Forscher mit Hinweis auf das subjektive Empfinden zwar offen. Allerdings seien insbesondere Menschen mit türkischen Wurzeln und Zugewanderte muslimischen Glaubens betroffen. Wie Diskriminierung im Alltag aussehen kann, das schildern diese Prominenten anhand persönlicher Beispiele:



Amiaz Habtu, Moderator: "Intoleranz und Hass sind allgegenwärtig."

"Ich bin vor Jahren Mal am Bahngleis von einer Gruppe älterer Herrschaften beschimpft worden. Sie saßen im Abteil eines Zuges, der auf der anderen Seite stand und das Waggon-Fenster war offen. Die Männer waren wohl auf Feier-Tour und offensichtlich schon gut angetrunken – ich dachte erst, es wäre ein freundlicher Zuruf, bis ich ein 'Scheiß Neger' vernahm und da war der Zug auch schon weg.



Solche Situationen zeigen mir, dass Intoleranz und Hass allgegenwärtig sind – Gegenhass ist für mich nicht die Antwort und kann es nie werden – Für mich hat schon Martin Luther King bewiesen, dass vor allem Liebe das stärkste Zeichen ist. Das habe ich in der Kindheit schon bei meinem Vater erleben dürfen und so setze ich es auch fort."

Lamya Kaddor, Islamwissenschaftlerin: "Ich bin so deutsch wie Sie!"

"Neulich hatte ich wieder mal so eine Begegnung der besonderen Art. Keine Pöbelei oder dergleichen. So schlimm es ist, aber das überrascht einen mit der Zeit nicht mehr. Nach meinem Eröffnungsvortrag auf einer Konferenz in Bayern sprach mich ein kultivierter, älterer Herr an. Ein pensionierter Oberstudienrat, der an einem Gymnasium unterrichtet hatte: 'Frau Kaddor, wir als Deutsche haben Angst vor Geflüchteten.' Ich erwiderte: 'Zunächst, bitte, ich bin ebenfalls deutsch so wie Sie.'



Weiter kam ich nicht. 'Nein', unterbrach er, 'Sie sind Passdeutsche, aber gewiss nicht so deutsch wie ich. Ich stamme quasi vom deutschen Volk ab. Familie, Geschichte Kultur. Verstehen Sie?' Das schlimmste daran: Er war auch noch Geschichtslehrer. Weitere Bildungsbürger sprangen ihm zur Seite und redeten gemeinsam auf mich ein. Am Ende offenbarte mir eine ältere Frau: 'Wir Deutschen sind so erzogen, dass wir ruhig bleiben und es hinnehmen, wenn jemand mit ihrer Mentalität spricht. Da kommen wir nicht gegen an.'"



Ali Can, Hotline für besorgte Bürger: "Rassismus wird kaschiert."

"Als angehender Lehrer habe ich mal in einem Unterricht für geflüchtete Schüler und Schülerinnen hospitiert. Der Lehrer hielt die Kinder aufgrund ihrer Kultur für 'nicht beschulbar' und meinte zu mir, sie könnten nicht diszipliniert werden, weil es in ihren Ländern keine Manieren gäbe.



Ich diskutierte mit ihm, schritt ein, was ich nicht durfte, und bekam sehr Ärger. Am Ende wurde ich von der Schule geschmissen. Die Schule hat ihren Lehrer geschützt und den Rassismus kaschiert."

Nelson Müller, Koch: "Du musst doppelt so freundlich sein."

"Natürlich habe ich auch viele Situationen aus der Vergangenheit und seltener noch aus der Gegenwart, wo ich mich rassistischen Anfeindungen ausgesetzt fühle. Da ich aber insgesamt hier sehr angekommen bin und glücklich bin, hier in Deutschland zu leben, möchte ich auch sagen, dass die Mehrheit sehr tolerant ist.



Früher habe ich gesagt bekommen: 'Du musst doppelt so freundlich sein wie die anderen Kinder, damit die Leute wegen deiner Hautfarbe vor dir keine Angst haben'. Das prägt natürlich. Ich habe jetzt gerade ein Buch geschrieben, 'Heimatliebe, meine deutsche Küche'. Ich möchte mich damit bedanken und auf die vielen tollen Gerichte und Regionen aufmerksam machen. Deutschland ist nämlich ein tolles Land."

Muhsin Omurca, Kabarettist: "Was haben wir ihr getan?"

"Ein türkisches Ehepaar fährt mich zum Hauptbahnhof. Irgendwann sagt sie ihrem Mann: 'Das Nachbarhaus ist endlich verkauft worden.' Er schüttelt den Kopf und wendet sich mir zu: 'Unsere Nachbarin verstarb vor vier Jahren. Sie lebte allein, kam ab und zu rüber und borgte von uns mal eine Zwiebel mal etwas Zucker. Wenn Reparaturen fällig waren kam sie zu mir. Also wir hatten durchaus eine gute Nachbarschaftliche Beziehung.



Und dann das: In ihrem Testament hat sie ausdrücklich betont, dass ihr Haus zwar verkauft werden dürfe, jedoch unter einer Bedingung: auf keinen Fall an Türken!' Das türkische Ehepaar war total irritiert. Die Beiden nahmen es persönlich und fragten sich stets 'Was haben wir ihr angetan?' Das ließ sie nicht in Ruhe. Es gab vier potenzielle Käufer, allesamt Türken. Und jedes Mal musste der Notar ablehnen. Am Ende hat eine junge Familie das Haus gekauft, eine deutsche Familie mit türkischem Migrationshintergrund!"