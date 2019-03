Der Mann hatte den Bus voller Schulkinder zunächst in seine Gewalt gebracht und dann in Brand gesetzt. Foto: dpa/Daniele Bennati

Rom. Ein Mann hat in Italien einen Bus voller Schulkinder in seine Gewalt gebracht und dann in Brand gesetzt. Der italienische Staatsbürger mit senegalesischen Wurzeln bedrohte die Kinder in der Nähe von Mailand mit dem Tod, bevor die Polizei alle in Sicherheit bringen konnte.