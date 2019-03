Hamburg/Breia. Der Tropensturm "Idai" hat in Mosambik zu verheerenden Überschwemmungen geführt, Helfer befürchten eine riesige Opferzahl. Warum ist die Lage so schwierig?

Nachdem der Tropensturm "Idai" im südlichen Afrika massive Verwüstung angerichtet hat, zeigen sich Hilfsorganisationen erschüttert über die Lage vor Ort. Der Notstand wurde ausgerufen, das Ausmaß der Zerstörung ist noch immer unklar – ebenso wie die Zahl der Toten.

Besonders stark betroffen von der Katastrophe ist Mosambik,mehr als 300 Menschen sollen bereits ums Leben gekommen sein, die Vereinten Nationen rechnen mit mehr als 1000 Toten. In der Küstenstadt Beira wurden ersten Informationen zufolge 90 Prozent der Häuser zerstört, stellenweise stehen die Wassermassen bis zu sechs Meter hoch. Durch neue heftige Regenfälle werden weitere Überschwemmungen erwartet, weshalb das Deutsche Rote Kreuz eine deutliche Verschärfung der Lage befürchtet. "Nach ersten Berichten müssen wir davon ausgehen, dass mindestens 400.000 Menschen ihr Zuhause verloren haben. Die Bilder, die uns aus der Metropole Beira mit 500.000 Einwohnern erreichen, zeigen massive Zerstörungen", berichtet DRK-Mitarbeiterin Hanne Roden aus Maputo. "Bereits jetzt können wir sagen, dass sich das Land in der größten humanitären Krise befindet, die es in der jüngeren Vergangenheit erlebt hat."

Zugang für Helfer ist schwierig

Beira ist größtenteils von der Außenwelt abgeschnitten, Stromversorgung und Telefonverbindungen sind zusammengebrochen, Überlebende hängen in den Bäumen, liegen auf Wellblechdächern und warten auf Rettung.

Der Zugang ist für die Helfer die größte Herausforderung, da Zufahrtsstraßen nicht befahren werden können, Brücken und auch der Hafen wurden stark beschädigt. Die von den Wassermassen eingeschlossenen Menschen können nur mit Booten und Hubschraubern erreicht werden. Helfer sprachen nach ersten Erkundungsflügen von "Ozeanen im Landesinneren".

Frühwarnsysteme sollen funktioniert haben

Laut dem DRK wurde die Bevölkerung in Beira bereits vor Eintreffen des Zyklons vor dem Tropensturm gewarnt. "Mit Fahrrädern und Autos wurden die Menschen vor Ort über ein Megafon informiert", so DRK-Sprecherin Alexandra Burck gegenüber unserer Redaktion. Zudem wurden sogenannte Shelter Tool Kits verteilt, die dringende Materialien enthalten, wie etwa Folien, um Häuser vor dem Sturm zu schützen oder anschließend zu reparieren.

Stürme treffen ungebremst auf das Land



Vor allem die geografische Lage Mosambiks macht das Land anfällig für extreme Wetterereignisse. Ungebremst können schwere Stürme über den indischen Ozean auf das Land zurollen. "In Mosambik kommt es häufig zu Starkregen, Überschwemmungen und Erdrutschen", erklärt David Eckstein vom Verein Germanwatch, der sich für globale Gerechtigkeit und den Erhalt von Lebensgrundlagen engagiert.

Ende 2014 litten die etwa 25 Millionen Einwohner des südostafrikanischen Staates unter Dürre. Anschließend folgte starker Regen, der ganze Dörfer überflutete, sodass Hunderttausende ihre Häuser verlassen mussten. 2015 landete Mosambik auf Rang Eins des Globalen Klima-Risiko-Index (KRI) von Germanwatch. "Erschwerend kommt hinzu, dass es sich bei Mosambik um ein sehr armes Land handelt, das Schwierigkeiten hat, mit den Folgen der Naturkatastrophen umzugehen", so Eckstein.

Auch mit Wirbelstürmen hat das Land immer wieder zu kämpfen. Der Zyklon "Favio" etwa hatte 2007 rund 130.000 Häuser beschädigt und Zehntausende Menschen zur Flucht gezwungen. Im Jahr 2000 waren infolge des Zyklons "Eline" knapp eine halbe Million Menschen obdachlos, rund 700 starben.

Es fehlt eine Strategie

Knapp eine Woche nachdem "Idai" das südliche Afrika auf den Kopf stellte, wächst derweil die Kritik an den Regierungen vor Ort. "Hätte es vor der Katastrophe eine Strategie gegeben, mit der man den Auswirkungen und Risiken vorbeugend entgegenwirkt, wäre die Zahl der Toten, Verletzten und Vermissten mit Sicherheit geringer ausgefallen", schreibt die südafrikanische "Times" am Mittwoch.

David Eckstein teilt diese Ansicht: "Die internationale Staatengemeinschaft muss aktiv werden, aber vor allem auch die Regierungen vor Ort."

