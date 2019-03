München. Bei BMW soll Mitarbeitern ein Muttersprachen-Verbot auferlegt worden sein. Steht ein solches Vorgehen auf rechtlich sicheren Beinen? Ein Experte für Arbeitsrecht und der Deutsche Gewerkschaftsbund ordnen ein.

In einem Fahrzeug-Aufbereitungszentrum von BMW in Garching bei München sollen 20 deutsch-türkische Mitarbeiter in eine Sonderschicht eingeteilt und mit einem Muttersprachen-Verbot belegt worden sein – nicht nur während der Arbeit, auch in den Pausen. Nur Deutsch sei erlaubt.

Legitime "mittelbare Diskriminierung"

Weil sich die betroffenen Mitarbeiter durch diese Behandlung diskriminiert fühlten, wandten sie sich an den Betriebsrat, dessen Reaktion zunächst ausbleibt. Dafür bestätigt Konzern-Sprecher Jochen Frey gegenüber der "Bild"-Zeitung, dass der Vorfall von der Personalabteilung geprüft werde. „Das Unternehmen schreibt Mitarbeitern nicht vor, in welcher Sprache sie sich unterhalten sollen. Arbeitsanweisungen sollten allerdings für alle verständlich sein, also etwa auf Deutsch erfolgen.“

Der aktuelle Fall wirft die Fragen auf: Wann ist es für einen Arbeitgeber legitim, seinen Mitarbeitern am Arbeitsplatz Unterhaltungen in ihrer Muttersprache zu führen? Und wann ist es Diskriminierung? Felix Hartmann, Professor am Institut für Arbeitsrecht der FU Berlin, sagt dazu:

"Das ist ein Grenzfall"

"Grundsätzlich ist es auch aus Sicht des Arbeitgebers sinnvoll, die Arbeitssprache vertraglich festzulegen - dann gibt es eine klare Regelung. Ist dies nicht der Fall, kann der Arbeitgeber aber im Rahmen seines Weisungsrechts grundsätzlich eine verpflichtende Arbeitssprache anordnen", so Hartmann. Dieses Vorgehen könne zwar durchaus als "mittelbare Diskriminierung" bezeichnet werden, solange diese aber durch sachliche Gründe gerechtfertigt ist – wie beispielsweise durch eine geregelte Kommunikation im Unternehmen – sei dies aus rechtlicher Sicht kaum angreifbar.

Nun soll sich das Muttersprachen-Verbot bei BMW den Berichten zufolge aber nicht nur auf die Kommunikation bei Arbeitsprozessen bezogen haben, sondern auch auf private Unterhaltungen im Pausenraum. Hier sehe die rechtliche Lage nicht ganz so eindeutig aus, sagt Hartmann: "Das ist ein Grenzfall. Während der Arbeit ist die Weisungsbefugnis des Arbeitgebers relativ klar. Auch bei der Kommunikation im Pausenraum könnte der Arbeitgeber im Sinne des Betriebsklimas argumentieren, dass die Mitarbeiter nur Deutsch sprechen dürfen, um einer Grüppchenbildung vorzubeugen. Das Interesse des Arbeitgebers daran ist hier aber deutlich abgewertet."

Immerhin habe der Betriebsrat, sofern es einen gibt, aber ein Mitbestimmungsrecht, was die betriebliche Kommunikationssprache anbetrifft. Deshalb wollten wir vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) wissen, was man dort von einem Muttersprachen-Verbot am Arbeitsplatz beziehungsweise im Pausenraum hält.

Anzeige Anzeige

DGB: "Diskriminierend" und "inakzeptabel"

Was die Kommunikation während der Arbeit angeht, liegt Annelie Buntenbach, DGB-Vorstandsmitglied, mit Hartmann auf einer Linie: „Es ist richtig, dass der Arbeitgeber eine Weisungsbefugnis besitzt und somit dort die Sprache am Arbeitsplatz da vorgeben kann, wo Arbeitsabläufe betroffen sind. Aber nur in diesem Fall ist das Verbot eine andere Sprache zu sprechen aus unserer Sicht nicht als Diskriminierung zu werten.“

Anders sieht die Situation jedoch bei Gesprächen in der Pause aus, wie der Gewerkschaftsbund deutlich macht: „Eine Ausweitung dieses Verbots auf den sozialen Austausch oder persönliche Gespräche während der Pause, wie es sich beispielsweise bei BMW zugetragen haben soll, ist nach unserer Auffassung nicht zulässig und diskriminierend. Das konterkariert das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz.“

Ein Detail des Vorfalls im BMW-Werk sei aber die absolute Krönung für den DGB: „Die Schichteneinteilung nach ethnischen Kategorien vorzunehmen wäre in jedem Falle diskriminierend und gänzlich inakzeptabel in jedem Unternehmen. Deshalb ist es vollkommen richtig, dass der Betriebsrat bei BMW anscheinend eingegriffen hat und der Fall auch vom Unternehmen geprüft wird.“

Lesen Sie auch: Antifa-Plakate in Schule: Wie viel Politik gehört ins Klassenzimmer?