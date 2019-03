Hamburg. In einer Hamburger Gesamtschule hängen Aufkleber und Plakate der linksextremistischen Gruppe "Antifa Altona Ost", die nach einer Beschwerde auf dem AfD-Portal "Neutrale Schule" auf Anweisung der Schulbehörde entfernt werden müssen.

An der Ida-Ehre-Schule in Hamburg wirbt die antifaschistische Gruppe "Antifa Altona Ost" mit Aufklebern und Plakaten für ihre politische Gesinnung – sogar eine "Antifa Area" soll eingerichtet worden sein. Die Gruppe gilt als linksextrem und wird seit ihrer Gründung vom Verfassungsschutz beobachtet.

Einigen Eltern von Schulkindern stößt das sauer auf. Doch anstatt ihren Unmut bei der Schulleitung abzuladen, melden sie die linke Propaganda auf dem umstrittenen AfD-Portal "Neutrale Schulen". Dort kümmert man sich schnell um die Angelegenheit und stellt eine kleine Anfrage zu dem Vorfall.

Schulbehörde und Senat mahnen

Schließlich landet der Fall auf dem Tisch des Hamburger Senats, der in seiner Antwort feststellt, dass politische Statements dieser Art nicht mit den gesetzlichen Regelungen vereinbar seien. Denn die an der Schule aktive "Antifa Altona Ost" sei Teil des Netzwerks antifaschistischer Gruppen und dulde Gewaltausübung gegen Personen, wenn diese „dem rechten Spektrum zugeordnet werden“.

Auch die Schulbehörde wird daraufhin umgehend tätig und ordnet noch während der März-Ferien eine Begehung an, um sich ein Bild vom Ausmaß der antifaschistischen Werbung zu machen. Dabei werden einige der beanstandeten Plakate zwar nicht gefunden, die Hausverwaltung aber wird beauftragt, "die genannten Aufkleber im Klassenraum und hinter der Eingangstür zu entfernen beziehungsweise die Wandaufschrift zu übermalen". Anschließend wolle man sich umgehend vom Ergebnis überzeugen.

"Politische Werbung an Schulen ist grundsätzlich verboten"

Doch damit nicht genug: Nach den Ferien soll eine Fachkonferenz klären, ob es im Lehrer-Kollegium der Ida-Ehre-Schule zu Inkonsequenzen bei der Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben gekommen ist. Aber welches Gesetz genau geißelt diese Art von politischer Werbung an Schulen?



Das wollten wir von der Hamburger Schulbehörde wissen. Ein Sprecher teilte unserer Redaktion daraufhin mit "Politische Werbung an Schulen ist grundsätzlich verboten. Zudem dienen Schulgebäude dem Unterricht und nicht dazu, dass Schülerinnen und Schüler in der Pause dort Fotografien für politische Zwecke herstellen oder ausstellen."

Gesetzliche Vorgaben unterscheiden sich

Weil das deutsche Schulsystem jedoch föderal organisiert ist, können die gesetzlichen Vorgaben anderer Bundesländer abweichen. So enthalten viele Landesverfassungen wie jene von Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Bremen, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen beispielsweise Vorgaben für die schulische Bildung und Erziehung der Schüler.

Dabei ist immer wieder die Rede davon, dass die jungen Menschen im Geiste von Freiheit, Demokratie und Völkerversöhnung sowie zu freiheitlicher demokratischer Haltung und zur Bereitschaft, politische Verantwortung zu übernehmen, zu erziehen sind.

Weil es keine einheitliche Regelung auf Bundesebene gibt, baten wir am Dienstag die Kultusministerkonferenz der Länder und das Bundesministeriums für Bildung um eine Einschätzung, wie viel Politik in deutsche Klassenzimmer gehört. Allerdings sah sich keine der beiden Institutionen verantwortlich, ein Statement zu formulieren.

Entsprechend gibt es – ähnlich wie bei den "Fridays for future"-Demonstrationen von Schulkindern gegen den Klimawandel keine einheitliche Richtlinie, an denen sich Schulen in Deutschland orientieren können. Es bleibt auch zukünftig Ländersache, solche Sachverhalte zu bewerten. So, wie es der Hamburger Senat in diesem Fall getan hat.

