Christchurch. Mit einem kraftvollen Haka-Tanz haben Schüler in Neuseeland ihren getöteten Klassenkameraden gedacht.

Neuseeland ist noch immer tief erschüttert von den Massakern in zwei Moscheen durch einen rechtsextremen 28-Jährigen am vergangenen Freitag. 50 Menschen haben ihr Leben verloren. Darunter sind mehrere Kinder und Jugendliche. Ihren zwei Klassenkameraden widmete eine Gruppe Schüler spontan einen Haka, den rituellen Tanz der Māori.

Ein paar Schüler begannen mit dem Haka, weitere stimmten in den Refrain ein. Dabei brüllten sie so laut, dass der Ton in der Aufnahme davon scheppert. "Ein kraftvoller und kathartischer Ausdruck von Trauer und Wut", bezeichnete Stefan Simanowitz von Amnesty International die Szene:

Der zeremonielle Tanz ist in Neuseelands Kultur tief verankert. Er geht auf die Ureinwohner zurück, die ihn meist als Kriegstanz aufführten: Ausdruck im Gesicht und Bewegungen sollen möglichst furchterregend wirken und Stärke zu zeigen. Statt die Verse zu singen, werden sie gebrüllt.

Heute wird der Haka als Begrüßung, zur Anerkennung großer Leistungen oder bei Beerdigungen getanzt. Auch mehrere Sportvereine, etwa die neuseeländische Rugby-Mannschaft, präsentieren stets den Haka vor ihren Partien – um den Gegner zu verunsichern und um die eigene Kraft zu demonstrieren.

