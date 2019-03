Des Gottschalks Göttin, Tisch und Bett

Osnabrück. Jede dritte Ehe in Deutschland scheitert, im Durchschnitt nach 15 Jahren. Fast drei Mal so lange haben es Thea und Thomas Gottschalk miteinander ausgehalten, doch nun ist auch dieses Eheglück zerplatzt. Das macht nachdenklich und traurig, auch unseren Kolumnisten.

Ach, Thomas. Nun auch du? Thea, die Göttin, und Gottschalk, der immer-fröhliche, gehen ihrer eigenen Wege? Tisch und Bett getrennt, wie das katholische Kirchenrecht mit der ihm eigenen Schnörkellosigkeit sagt? Thomas, der Messdiener und Absolvent der deutschen katholischen Journalistenschule, nach 42 Ehejahren wieder auf Freiersfüßen? (Weiterlesen: Ehe-Aus nach 40 Jahren: Thomas Gottschalk und Thea haben sich getrennt)

Fragen über Fragen, und es nähme nicht wunder, kämen über ihren Promianwalt Christian Schertz (er heißt tatsächlich so) demnächst die Schreiben mit den Berichtsverboten über die Personen, die sich nun in intimer Nähe von Thea oder Theo, pardon: Thomas, aufhalten. Wir wüssten zu gern, was der Grund der Trennung ist, weil im Scheitern nach so langer Zeit ein Trost für alle unter uns liegt, die ihrerseits scheiterten am wohl schwierigsten Satz, der zeitlebens gesprochen werden kann: „Ich will dich lieben und achten, bis der Tod uns trennt.“ Wobei das mit dem Lieben und Achten möglicherweise noch hinhaut, nur mit der ehelichen Treue vielleicht nicht mehr. (Weiterlesen: Schock für Thomas Gottschalk: Villa in Malibu komplett ausgebrannt)

Egal, genug spekuliert, es ist ja auch nicht wichtig. Es ist eine Scheidung unter Tausenden. Es ist Klatsch. Es ist Boulevard. Es interessiert keinen. Nicht den Verfasser dieser Kolumne, nicht seine Leser. Aber wer bis hierhin durchgehalten hat, der muss nun gestehen: Es rührt uns, es macht uns traurig. Wir hätten Thomas und seiner Göttin das ewige Liebesglück gegönnt.