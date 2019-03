Terroralarm in Utrecht: Was wir wissen – und was nicht CC-Editor öffnen

Anschlag in Utrecht: Bei Schüssen in einer Straßenbahn wurden drei Menschen getötet und neun weitere verletzt. Foto: AFP/Robin Utrecht

Utrecht. Drei Tote und neun Verletzte sind einem Anschlag in Utrecht zum Opfer gefallen. Der Täter ist flüchtig, die Polizei hat die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen. Lesen Sie hier: Was wir wissen – und was nicht.