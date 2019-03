Chemnitz. Der Tod von Daniel H. hatte weitreichende Folgen. Zum Prozessauftakt gegen den Angeklagten Alaa S. arbeiten wir die Ereignisse nochmals auf.

Seit Montagmorgen muss sich der angeklagte Asylbewerber aus Syrien, Alaa S., vor dem Oberlandesgericht in Dresden unter anderem wegen Totschlags verantworten. Ihm wird vorgeworfen, gemeinsam mit einem flüchtigen Iraker am Rande des Stadtfestes in Chemnitz Daniel H. erstochen zu haben.

Zudem sollen sie zwei weitere Männer teils schwer verletzt haben. Der Beschuldigte bestreitet die Tat jedoch. Heute, sieben Monate nach der Tat, ist der Tathergang sowie das Tatmotiv immer noch unklar. Seither ist eine Menge passiert. Deshalb arbeiten wir zum Prozessauftakt die Geschehnisse rund um den Tod von Daniel H. noch einmal chronologisch auf:



Der Tod von Daniel H.

Es ist der 26. August 2018 – ganz Chemnitz ist auf den Beinen und feiert das alljährliche Stadtfest. Die Stimmung ist ausgelassen, doch wird jäh unterbrochen. Nach Polizeiangaben kommt es Sonntagfrüh gegen 3.15 Uhr zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen unterschiedlicher Nationalitäten.

In dessen Folge erleiden drei Männer schwere Verletzungen. Einer von ihnen ist der 35-Jährige Daniel H., der noch in derselben Nacht seinen schweren Verletzungen erliegt. Wochenlang wird seiner in Form einer Trauerstelle am Tatort in Chemnitz' Innenstadt gedacht.

Nach der Auseinandersetzung waren mehrere Personen vom Ort geflüchtet. Die Polizei konnte nach eigenen Angaben im Rahmen der Fahndung zwei Männer stellen, die sich vom Tatort entfernt hatten. Kurz darauf beantragte die Staatsanwaltschaft Chemnitz Haftbefehl wegen gemeinschaftlichen Totschlags gegen diese beiden Männer: Einer von ihnen ist der Angeklagte Alaa S..



Hetzjagden von Migranten

Die Nachricht vom Tod des Deutschen Daniel H. durch einen Asylbewerber verbreitet sich in Chemnitz und Umgebung wie ein Lauffeuer. Weil es zu diesem Zeitpunkt kaum gesicherte Fakten gibt, machen Gerüchte über soziale Netzwerke die Runde. Dabei wird unter anderem verbreitet, es hätte einen zweiten Todesfall gegeben.

Schnell wird die Tat von rechten Interessengruppen instrumentalisiert. So hält am Tag nach der Tat zunächst die AfD eine Kundgebung ab. Später folgen Hunderte rechte und gewaltbereite Fußballfans dem Aufruf der Ultra-Fußballvereinigung Kaotic Chemnitz: "Lasst uns zusammen zeigen, wer in dieser Stadt das sagen hat".

Nachdem sich die geschätzt 1000 Teilnehmer der Kundgebung in Bewegung für einen "Trauermarsch" setzen, kommt es zu Jagdszenen von einer Gruppe gewaltbereiter Rechter, die Migranten durch die Straßen hetzen. Einige von ihnen haben uns anschließend von diesem traumatischen Erlebnis berichtet:

Es gibt aber auch Zweifel: So erklärt später der damalige Präsident des Bundesverfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen, beispielsweise, dass es keine Hetzjagden in Chemnitz gegeben hätte. Eine landesweite Debatte über die vermeintlichen Hetzjagden von Chemnitz entfacht.



Ein Video, das zeigt, wie eine Gruppe rechter Demonstranten eine Gruppe Migranten jagt, bestimmt tagelang den Diskurs in der Republik. Doch auch hier werden Zweifel ob der Authentizität des Videos gesät. Ein Faktencheck soll Aufklärung bringen:



Hitlergrüße und Straßenkämpfe

Nachdem bereits am Sonntag – einen Tag nach dem Tod von Daniel H. – in Chemnitz tausende Rechte auf die Straßen gehen, erhöht sich die Anzahl tags darauf nochmals. Denn die rechtsgerichtete Bürgerbewegung "Pro Chemnitz" ruft auf Facebook zu einer Kundgebung auf. Dabei halten sich die Teilnehmer wenig bedeckt, was ihre politische Gesinnung anbetrifft. So kommt es mehrfach zu Hitlergrüßen.

Ein Video des Jüdischen Forums dokumentiert, welche Schwierigkeiten die Polizei bei der Ausführung ihrer Plichten hat und teilweise völlig überfordert mit den gewaltbereiten Neo-Nazis ist:

Schwarz-weiß Malerei in Chemnitz

Längst hat die Situation in Chemnitz überregionales Interesse erlangt. So sieht sich ein Großteil der Deutschen durch die rechten Aufmärsche in den Vorurteilen gegenüber Sachsen und den Menschen, die dort leben, bestätigt. Allerdings wird das der Gesamtlage nicht wirklich gerecht, wie ein Vorort-Besuch belegt:

Manche Chemnitzer fühlen sich aufgrund der steigenden Kriminalität nicht mehr sicher – sind aber deshalb nicht automatisch rechts. Und andere stellen sich den gewaltbereiten Neonazis, die den Tod eines jungen Mannes für ihre Zwecke instrumentalisieren wollen, in den Weg – sind deshalb aber nicht gleich links.

Eine Frau, die seit 50 Jahren in der früheren Karl-Marx-Stadt lebt, sagt: "Ich schäme mich schon dafür, was hier passiert ist in den letzten Tagen." Sie sagt jedoch auch: "Es sind aber nicht nur Chemnitzer, die hier Ärger machen. Viele wollen einfach etwas erleben und reisen extra an." Auch Fuat Kilicoglo (Foto) ist sich sicher: "Hier gibt es zwar Rechte, ja, aber keine Nazis."

Kilicoglo schiebt den schwarzen Peter den "Ausländern" zu. "Die trinken Alkohol und gehen klauen", sagt er. Auch die Medien kommen nicht gut weg. Ihnen wirft er Stimmungsmache gegen Chemnitz und dessen Bürger vor.

Streitgespräch gerät zum Paradebeispiel

Tatsache ist auf jeden Fall, dass sich eine Woche nach dem Tod von Daniel H. auch viele Menschen aus der bürgerlichen Mitte den rechten Kundgebungen von "Pro Chemnitz" anschließen. Bis zu 2000 Menschen scharen sich um die rechtspopulistische Bürgerbewegung.

Ihnen gegenüber steht an diesem Tag lediglich eine Gegendemonstrantin, die ein Schild hoch hält. Darauf ist zu lesen: "Gegen Hass und rechts Hetze – Chemnitz Nazifrei". Viele der rechten Demonstranten fühlen sich offenbar angesprochen von dem Plakat und stellen die Frau zur Rede. Das dabei entstandene Videomaterial wird für viele Twitter-Nutzer zum Paradebeispiel dafür, wie sich Diskussionen mit Rechten üblicherweise gestalten:

60.000 beim #Wirsindmehr-Konzert



Aber wo noch wenige Tage zuvor Hass und Fremdenfeindlichkeit die Atmosphäre vergifteten, liegt nun Liebe und Hoffnung in der Luft. Alles wirkt bunter und wärmer. Ein kleines Mädchen sticht aus den schier endlos scheinenden Menschenmassen hervor. Sie streckt freudestrahlend ein Schild hoch. Darauf zu lesen steht mit bunten Farbtupfern verziert: "Wir sind mehr".

Sie ist an diesem Tag, so wie schätzungsweise 60.000 andere, gekommen, um ein Zeichen gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt setzen. Die Chemnitzer Band "Kraftklub" hatte zu dem Konzert aufgerufen und andere Bands wie KIZ, Trettmann, die Toten Hosen und Feine Sahne Fischfilet eingeladen, dort gratis zu spielen – mit Erfolg.

Ganz Chemnitz war auf den Beinen. Dieses Mal jedoch, um ein Zeichen für Toleranz und demokratische Werte zu setzen.